الأخبار

النزاهة: ضبط متهمين استوليا على إيرادات بلدية بنينوى لثلاث سنوات


أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، ضبط متهمين لـ"استيلائهما" على إيرادات بلدية زمار في محافظة نينوى لمدة ثلاث سنوات، مشيرةً إلى أن ذلك الأمر أحدث "ضرراً عمدياً" بالمال العام.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن "فريق عمل من مديرية تحقيق نينوى التابع للهيئة، الذي انتقل إلى بلدية زمار، نفذ عملية ضبط متهمين اثنين في البلدية؛ لعدم قيامهما بإيداع مبالغ ايرادات جباية بلدية زمار للأعوام (2017 و2018 و2019) مع التوقيفات التقاعدية منذ شهر حزيران لغاية شهر تشرين الأول من العام الحالي في الحساب المصرفي لمديرية بلديات نينوى".

وأضافت الدائرة أن "العملية أسفرت عن ضبط الأمر الإداري الخاص بوجود تلاعب بتشغيل عمال بصفة أجراء يوميين وسجلي الأمانة ووارد المقبوضات و(154) دفتر وصولات جباية، فضلاً عن مبالغ مالية و(3) مستندات صرف و(3) دفاتر (سند قيد) اليومية لعامي 2018 و2019".

وأكدت أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية التي نُفِّذَت بموجب مذكرتين قضائيتين، وعرضه رفقة المتهمين على الهيئة التحقيقية القضائية المُختصِّة بقضايا النزاهة في محافظة نينوى التي قرَّرت توقيف المتهمين وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النزاهة: ضبط متهمين استوليا على إيرادات بلدية بنينوى لثلاث سنوات
العتبة العباسية تنفي توجيه دعوة للتظاهر في أية محافظة
بالفيديو .... ابناء المرجعية المباركة يدخلون ساحة التحرير
النزاهة: الحكـم حضورياً على معاون مدير التسجيل العقاري في بابل
نائب: عدد اعضاء البرلمان احدى المشاكل الرئيسية في قانون الانتخابات
الداخلية تنفي دخول القوات الامنية حالة الانذار القصوى
محكمة القضاء الاداري تبت بعدم دستورية تعيين قائممقام جديد للفلوجة
مسلحون يختطفون شيخ عشيرة على طريق القناة في بغداد
مصدر نيابي: البرلمان يصوت اليوم على قانون المفوضية وقراراً بشأن النجف وذي قار
العثور على 7 عبوات ناسفة في سامراء
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك