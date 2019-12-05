النزاهة: ضبط متهمين استوليا على إيرادات بلدية بنينوى لثلاث سنوات

أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، ضبط متهمين لـ"استيلائهما" على إيرادات بلدية زمار في محافظة نينوى لمدة ثلاث سنوات، مشيرةً إلى أن ذلك الأمر أحدث "ضرراً عمدياً" بالمال العام.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن "فريق عمل من مديرية تحقيق نينوى التابع للهيئة، الذي انتقل إلى بلدية زمار، نفذ عملية ضبط متهمين اثنين في البلدية؛ لعدم قيامهما بإيداع مبالغ ايرادات جباية بلدية زمار للأعوام (2017 و2018 و2019) مع التوقيفات التقاعدية منذ شهر حزيران لغاية شهر تشرين الأول من العام الحالي في الحساب المصرفي لمديرية بلديات نينوى".

وأضافت الدائرة أن "العملية أسفرت عن ضبط الأمر الإداري الخاص بوجود تلاعب بتشغيل عمال بصفة أجراء يوميين وسجلي الأمانة ووارد المقبوضات و(154) دفتر وصولات جباية، فضلاً عن مبالغ مالية و(3) مستندات صرف و(3) دفاتر (سند قيد) اليومية لعامي 2018 و2019".

وأكدت أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية التي نُفِّذَت بموجب مذكرتين قضائيتين، وعرضه رفقة المتهمين على الهيئة التحقيقية القضائية المُختصِّة بقضايا النزاهة في محافظة نينوى التي قرَّرت توقيف المتهمين وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات".