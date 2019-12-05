العتبة العباسية تنفي توجيه دعوة للتظاهر في أية محافظة

نفت العتبة العباسية المقدسة، الخميس (05 كانون الأول 2019)، دعوتها الى تظاهرة يوم الجمعة ٦/١٢/٢٠١٩، مؤكدة ان العتبة مشتركة فيها وليست داعية لها.

وقال نائب الأمين العام للعتبة عباس موسى أحمد في بيان، إن "تنسيقية التظاهرة المزمع اقامتها يوم الجمعة القادم متكونة من عدة فعاليات مجتمعية مستقلة وعشائر ولا علاقة لها بالعتبات المقدسة، ومنها العتبة العباسية المقدسة، وقد وجهت دعوة لها للمشاركة في التظاهرة كونها جزء من المجتمع العراقي ومؤسساته الفاعلة".

وأضاف، أن "استجابة العتبة العباسية المقدسة للدعوة باعتبارها أصلا داعمة لكل ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات منذ بدئها، من خلال الطعام والماء والعلاج وغيره، وهي ليست الداعية للمظاهرة لا هذه ولا غيرها، مما تشيعه بعض صفحات التواصل الاجتماعي".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام انتشار أنباء عن دعوة العتبة العباسية للتظاهرات يوم غد الجمعة في ساحات التظاهر ببغداد والمحافظات.