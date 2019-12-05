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النزاهة: الحكـم حضورياً على معاون مدير التسجيل العقاري في بابل


أوضحت هيئة النزاهة، الخميس، تفاصيل قرار الحكم الحضوري الصادر بحقِّ معاون مدير دائرة التسجيل العقاري في محافظة بابل، لتسجيله عقاراً تعود ملكيته للدولة باسم أحد الاتحادات المحلية.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى "إقدام المُدان الذي كان يشغل منصب معاون مدير دائرة التسجيل العقاري في محافظة بابل على تسجيل أحد العقارات العائدة لبلدية الحلة باسم الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في المحافظة بصورة مخالفة للقانون،علماً أن العقار يقع وسط مدينة الحلة".

وأضافت الدائرة انَّ "محكمة جنايات بابل، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُدان وأصدرت بحقِّه حكماً حضورياً بالحبس لمدة ثلاث سنوات استناداً إلى أحكام المادَّة (289) من قانون العقوبات، وتم إيداعه في السجن".

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النزاهة: الحكـم حضورياً على معاون مدير التسجيل العقاري في بابل
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