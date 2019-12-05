لليوم الثالث على التوالي .. الحشد الشعبي يتعقب خلايا داعش في ديالى

أكدت اللجنة الأمنية في مجلس ديالى، الخميس، أن عمليات الحشد الشعبي الأمنية مستمرة في تعقب تنظيم “ داعش” الإجرامي لليوم الثالث على التوالي.

ونقل بيان للحشد عن رئيس اللجنة صادق الحسيني قوله ان "عمليات الحشد الشعبي الأمنية في تعقب فلول داعش في مناطق حمرين ونفط خانة وإمام ويس مستمرة لليوم الثالث رغم الأجواء المناخية السيئة".

واضاف الحسيني، ان "العمليات تجري وفق خارطة اهداف اعدتها اللجان الاستخبارية"، مبينا أن "عشرات الكليومترات تم تمشيطها خلال اليومين الماضيين خاصة في مناطق عمق تلال حمرين ونفط خانة بالاضافة الى تأمين سلسلة طرق حيوية مهمة لقواطع الحشد الشعبي "