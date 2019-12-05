التربية: مواعيد الامتحانات الفصلية ستحددها إدارات المدارس والعطلة الربيعية سيتم تقليصها

أعلنت وزارة التربية، عن تقليص العطلة الربيعية، فيما اشارت الى ان مواعيد الامتحانات الفصلية ستحددها إدارات المدارس.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي للوزارة حيدر فاروق في تصريح صحفي ، ان "هناك مديريات بديلة عن مديريات التربية المغلقة، وأن جهاز الإشراف التربوي يتواصل مع مديريات التربية وإدارات المدارس، بغية التوصل لحلول سريعة للطلبة".

وأضاف أن "العطلة الربيعية لم تلغ بل تم تقليصها"، مشيرا الى ان "إدارات المدارس معنية بإكمال المناهج الدراسية من خلال استغلال الدروس الشاغرة وإعطاء دروس إضافية، وقد بدأ بتنفيذ هذه الإجراءات منذ الأسبوع الماضي".

وتابع أن "مواعيد الامتحانات الفصلية ستحدد من قبل إدارات المدارس"، موضحا ان "مدة تقليص العطلة الربيعية لم يتقرر بعد".