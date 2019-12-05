رئيس الجمهورية يصادق على قانوني التقاعد وإلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين

صادق رئيس الجمهورية برهم صالح، على قانوني التقاعد الموحد وإلغاء امتيازات المسؤولين في الدولة، بعد إقرارهما في مجلس النواب.

وكشفت وثائق أنه "بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند أولاً من المادة 63 والبند ثالثاً من المادة 73 من الدستور، قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 4/12/2019، تم إصدار قرار القانون الموحد".

وأضافت الوثائق، أنه "بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند أولاً من المادة 61 والبند ثالثاً من المادة 73 من الدستور أصدر رئيس الجمهورية القرار الـ 28 الخاص بالغاء الامتيازات للمسؤولين في الدولة".