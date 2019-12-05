إنقاذ نساء أيزيديات بعد 9 أشهر من سقوط داعش

نشرت صحيفة "الإندبندنت أونلاين"، اليوم الخميس، تقريرا بعنوان "إنقاذ نساء أيزيديات بعد 9 أشهر من سقوط تنظيم داعش الارهابي

واشار التقرير الى إنقاذ 3 نساء أيزيديات من الأسر لدى عناصر تابعة لتنظيم داعش الارهابي خلال الأسبوع الجاري بعد 9 أشهر من انهيار التنظيم، مما يرفع آمال في العثور على المزيد منهن وتحريرهن.

وينوه كاتب التقرير إلى العثور على فتاة تبلغ من العمر 17 عاما في مخبأ لعناصر التنظيم الارهابي قرب مدينة الرمادي غربي العراق علاوة على العثور على فتاتين إحداهما تبلغ من العمر 16 عاما والثانية 20 عاما في مخبأين للتنظيم في سوريا.

وأوضح أن ذلك "يعزز آمال العثور على آلاف النساء اللواتي لا يزلن مفقودات في المناطق التي كان التنظيم يسيطر عليها".

ويبين كاتب التقرير أن أغلب هولاء النسوة اختفين بعد اقتحام ارهابيو التنظيم مدينة سنجار شمالي العراق والمناطق المحيطة بها في العام 2014 ، مضيفا أن "الأمم المتحدة ستقوم في وقت قريب بإعلان ما جرى في سنجار مذبحة تطهير عرقي".