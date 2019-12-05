الأخبار

سانا: القوات الأمريكية نقلت المئات من عائلات داعش الارهابي إلى العراق


أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، بأن القوات الأمريكية واصلت نقل المئات من عائلات تنظيم داعش الارهابي من مخيم الهول في محافظة الحسكة إلى العراق.

وقالت الوكالة السورية يوم أمس إن "القوات الأمريكية قامت بنقل أكثر من 600 طفل وامرأة من أسر إرهابيي داعش من مخيم الهول بريف الحسكة إلى العراق".

وأشارت إلى "دخول 6 سيارات عسكرية نوع هامفي وقرابة 30 جندياً يتبعون لقوات الاحتلال الأمريكي من العراق إلى محافظة الحسكة استقروا في مطار خراب الجير غير الشرعي".

وتابعت: "ودخل رتل من الآليات العسكرية لقوات الاحتلال التركي إلى مفرق قرية مريكيز التابعة لناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي قادماً من مدينة رأس العين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النزاهة: ضبط متهمين استوليا على إيرادات بلدية بنينوى لثلاث سنوات
لليوم الثالث على التوالي .. الحشد الشعبي يتعقب خلايا داعش في ديالى
التربية: مواعيد الامتحانات الفصلية ستحددها إدارات المدارس والعطلة الربيعية سيتم تقليصها
رئيس الجمهورية يصادق على قانوني التقاعد وإلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين
إنقاذ نساء أيزيديات بعد 9 أشهر من سقوط داعش
سانا: القوات الأمريكية نقلت المئات من عائلات داعش الارهابي إلى العراق
بارزاني محذراً: داعش يعيد صفوفه مستغلاً ظروف العراق
مجلس مكافحة الفساد يعلن عن قرب صدور احكام في ثمانية الاف ملف فساد
أمر قبض بحق محافظ نينوى الأسبق لمخالفات بمشاريع ناهزت خمسة مليارات دينار
تعرف على إحدى البعثيات اللواتي خرجن على الفضائيات محاولة ركوب موجة التظاهرات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك