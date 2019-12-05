سانا: القوات الأمريكية نقلت المئات من عائلات داعش الارهابي إلى العراق

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، بأن القوات الأمريكية واصلت نقل المئات من عائلات تنظيم داعش الارهابي من مخيم الهول في محافظة الحسكة إلى العراق.

وقالت الوكالة السورية يوم أمس إن "القوات الأمريكية قامت بنقل أكثر من 600 طفل وامرأة من أسر إرهابيي داعش من مخيم الهول بريف الحسكة إلى العراق".

وأشارت إلى "دخول 6 سيارات عسكرية نوع هامفي وقرابة 30 جندياً يتبعون لقوات الاحتلال الأمريكي من العراق إلى محافظة الحسكة استقروا في مطار خراب الجير غير الشرعي".

وتابعت: "ودخل رتل من الآليات العسكرية لقوات الاحتلال التركي إلى مفرق قرية مريكيز التابعة لناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي قادماً من مدينة رأس العين".