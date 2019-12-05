بارزاني محذراً: داعش يعيد صفوفه مستغلاً ظروف العراق

أكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، أن داعش لا يزال يمثل تهديداً للسلم والأمن في كردستان والعراق والمنطقة والعالم.

وقال بارزاني في بيان لرئاسة حكومة إقليم كردستان أن "الهجوم الذي شنه داعش الارهابي على أحد ألوية بيشمركة كردستان في خانقين، والذي جاء بعد سلسلة من العمليات الإرهابية التي جرت في الأشهر الأخيرة في أطراف كركوك وكرميان، يثبت حقيقة أن داعش لم ينته ولا يزال يمثل تهديداً للأمن والاستقرار، وأن الحرب في سبيل القضاء على عدو الإنسانية العنيد هذا مازالت مستمرة".

وأضاف إننا "إذ نحيي الأرواح الطاهرة للشهداء الخالدين الذين فقدوا أرواحهم وهم يحطمون هجوم داعش ونرجو الشفاء العاجل للجرحى ونشد على أيادي بيشمركتتا الأبطال، فإننا نطمئن مواطني كردستان إلى أن قوات البيشمركة والقوات المسلحة الأخرى لكوردستان على أهبة الاستعداد كما هي دائماً لرد وتحطيم أي تحرك إرهابي، ولحماية شعب وأرض كردستان من أي خطر".

وتابع البيان "نكرر تأكيدنا على أن داعش لا يزال يمثل تهديداً للسلم والأمن في كردستان والعراق والمنطقة والعالم، ونحن واثقون من أن هذا داعش الإرهابي يعيد تنظيم صفوفه ويستغل الظروف لتوسيع نطاق عملياته الإرهابية، لذا ينبغي أن يستمر التحالف ضد داعش بنفس القوة والحماسة السابقة وأن لا يسمح للإرهابيين بانتهاز الأوضاع غير الجيدة في العراق والمنطقة، وأن يجري تكثيف الجهود من أجل الإسراع في الانتهاء من الأوضاع المتأزمة في العراق وفي إعادة الاستقرار