الأخبار

بارزاني محذراً: داعش يعيد صفوفه مستغلاً ظروف العراق


أكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، أن داعش لا يزال يمثل تهديداً للسلم والأمن في كردستان والعراق والمنطقة والعالم.

وقال بارزاني في بيان لرئاسة حكومة إقليم كردستان أن "الهجوم الذي شنه داعش الارهابي على أحد ألوية بيشمركة كردستان في خانقين، والذي جاء بعد سلسلة من العمليات الإرهابية التي جرت في الأشهر الأخيرة في أطراف كركوك وكرميان، يثبت حقيقة أن داعش لم ينته ولا يزال يمثل تهديداً للأمن والاستقرار، وأن الحرب في سبيل القضاء على عدو الإنسانية العنيد هذا مازالت مستمرة".

وأضاف إننا "إذ نحيي الأرواح الطاهرة للشهداء الخالدين الذين فقدوا أرواحهم وهم يحطمون هجوم داعش ونرجو الشفاء العاجل للجرحى ونشد على أيادي بيشمركتتا الأبطال، فإننا نطمئن مواطني كردستان إلى أن قوات البيشمركة والقوات المسلحة الأخرى لكوردستان على أهبة الاستعداد كما هي دائماً لرد وتحطيم أي تحرك إرهابي، ولحماية شعب وأرض كردستان من أي خطر".

وتابع البيان "نكرر تأكيدنا على أن داعش لا يزال يمثل تهديداً للسلم والأمن في كردستان والعراق والمنطقة والعالم، ونحن واثقون من أن هذا داعش الإرهابي يعيد تنظيم صفوفه ويستغل الظروف لتوسيع نطاق عملياته الإرهابية، لذا ينبغي أن يستمر التحالف ضد داعش بنفس القوة والحماسة السابقة وأن لا يسمح للإرهابيين بانتهاز الأوضاع غير الجيدة في العراق والمنطقة، وأن يجري تكثيف الجهود من أجل الإسراع في الانتهاء من الأوضاع المتأزمة في العراق وفي إعادة الاستقرار

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لليوم الثالث على التوالي .. الحشد الشعبي يتعقب خلايا داعش في ديالى
التربية: مواعيد الامتحانات الفصلية ستحددها إدارات المدارس والعطلة الربيعية سيتم تقليصها
رئيس الجمهورية يصادق على قانوني التقاعد وإلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين
إنقاذ نساء أيزيديات بعد 9 أشهر من سقوط داعش
سانا: القوات الأمريكية نقلت المئات من عائلات داعش الارهابي إلى العراق
بارزاني محذراً: داعش يعيد صفوفه مستغلاً ظروف العراق
مجلس مكافحة الفساد يعلن عن قرب صدور احكام في ثمانية الاف ملف فساد
أمر قبض بحق محافظ نينوى الأسبق لمخالفات بمشاريع ناهزت خمسة مليارات دينار
تعرف على إحدى البعثيات اللواتي خرجن على الفضائيات محاولة ركوب موجة التظاهرات
بالفيديو .... رسالة من مقاتل في الحشد الشعبي إلى من أرادوا حرق مرقد شهيد المحراب اية الله العظمى السيد محمد باقرالحكيم
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك