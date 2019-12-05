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أمر قبض بحق محافظ نينوى الأسبق لمخالفات بمشاريع ناهزت خمسة مليارات دينار


كشفت هيئة النزاهة، الخميس، عن صدور أمر قبض بحقِّ محافظ نينوى الأسبق لإهداره المال العام؛ موضحة أن الأمر صدر استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى "إصدار الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أمر قبض بحقِّ محافظ نينوى الأسبق؛ لقيامه بتجزئة المشاريع التي تتجاوز قيمتها (500,000,000) مليون دينار، مثل مشروع طريق بغداد الذي تقدر كلفته (5,200,000,000) مليارات دينار"، مبينة أن "المتهم قام بتجزئة المشروع إلى خمس مراحل خلافاً للتعليمات والضوابط، ممَّا أدى إلى هدر بالمال العام".

وأضافت الدائرة ان "الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة، قررت استقدام عميد كلية الحقوق في جامعة الموصل السابق؛ لقيامه بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له وارتكابه أخطاءً إدارية أثناء أداء مهامه"، لافتة إلى أن "أمر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وتجدر الإشارة إليه أن هيئة النزاهة أعلنت الشهر الماضي عن صدور أمري استقدام بحق المتهم محافظ نينوى الأسبق، استناداً إلى أحكام المادتين (331و341) من قانون العقوبات 

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أمر قبض بحق محافظ نينوى الأسبق لمخالفات بمشاريع ناهزت خمسة مليارات دينار
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