العمليات المشتركة تكشف آلية التحقيق بأحداث ذي قار

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء (4 تشرين الثاني، 2019) عن آلية عمل اللجان العسكرية المعنية بالتحقيق في الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار، والتي أدت إلى مقتل وإصابة مئات المتظاهرين هناك، فيما تعهد رئيس اللجنة المستشار العسكري لرئيس الوزراء الفريق الركن خالد حمود بـإعلان النتائج للرأي العام.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات لوكالة الانباء العراقية الرسمية ، إن "هناك لجانا متعددة من البرلمان واخرى من وزارة الدفاع والداخلية وكذلك من رئيس الوزراء للتحقيق في الاحداث الاخيرة في ذي قار".

وأوضح، أن "المعايير التي اعتمدتها اللجان هو الحديث مباشرة مع الجهات ذات العلاقة سواء كانت جهات امنية اوشعبية من متظاهرين او عشائرية ومن ذوي الشهداء".

بدوره أكد رئيس اللجنة المستشار العسكري لرئيس الوزراء الفريق الركن خالد حمود جبار ، إن "اللجنة ستكتب تقريراً نهائياً يعرض على رئيس الوزراء بعد الاستماع الى جميع الأطراف".

وأضاف حمود للوكالة الرسمية أن "اللجنة استمعت الى شهادات الضباط وسوف تكون شفافة وتكشف كل تفاصيل ما جرى في المحافظة خلال الأحداث الأخيرة أمام الرأي العام" مؤكداً أن "دور الإعلام مهم في نقل الحقيقة من دون تزييف".