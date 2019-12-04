رئاسة الجمهورية تنفي رفض صالح المصادقة على قانون التقاعد

نفت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، الانباء التي تم تداولها بشأن رفض الرئيس برهم صالح المصادقة على قنون التقاعد الموحد.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة في بيان ان "ما تم تداوله من اخبار عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفض رئيس الجمهورية برهم صالح المصادقة على قانون التقاعد الموحد وإعادته الى مجلس النواب، عار عن الصحة".

ودعا المكتب "وسائل الاعلام الى الالتزام بدقة النشر في هذا الظرف الحساس والعصيب الذي تمر به البلاد".

وكشف النائب محمد الخالدي، ايوم الثلاثاء، عن عدم مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح على قانون التقاعد الموحد، مبينا انه سيتم إعادته إلى مجلس النواب وذلك لوجود خروقات كبيرة يجب النظر بها.