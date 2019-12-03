الداخلية: حالات الخطف الأخيرة جرائم جنائية لا سياسية.. وأغلبها انتهى بمعالجة دقيقة

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية، خالد المحنا، الثلاثاء (03 كانون الأول 2019)، أن حالات الخطف التي تحصل في بغداد وبعض المحافظات الأخرى، اغلبها جنائية، مبيناً أن الوزارة لا تعدها حوادث سياسية.

وقال المحنا في حديث صحفي إن "وزارة الداخلية لا تنظر لحوادث الخطف على أنها سياسية، لأنها تنفذ من قبل عصابات الجريمة المنظمة"، لافتاً إلى أن "الوزارة متمكنة جداً بعمليات تحرير المختطفين والقبض على خاطفيهم".

وأضاف، أن "النسب والاحصائيات التي تتوفر لدى وزارة الداخلية تشير إلى أن اغلب حالات الخطف انتهت بمعالجة دقيقة من قبل القوات الأمنية، بعد القبض على العصابات المنظمة التي تقوم بهكذا أفعال".