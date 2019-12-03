اعتقال نائب الارهابي المقبور ابو بكر البغدادي في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، اعتقال نائب زعيم تنظيم "داعش" الارهابي المقبور ابو بكر البغدادي في محافظة كركوك.

وقالت الخلية، في بيان إن "قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك، تمكنت، وفقاً لمعلومات دقيقة، من القاء القبض على الإرهابي الملقب ابو خلدون داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار".

وأضافت أن الارهابي المعتقل "كان يحمل هوية أحوال مزورة باسم شعلان عبيد، حيث يشغل هذا المجرم منصب نائب المقبور ابو بكر البغدادي وكان سابقاً يشغل منصب ما يسمى الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين".