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وصول تعزيزات عسكرية إلى "سجن الحوت" في ذي قار


أعلن قائد قوات الشرطة الاتحاد اللواء الركن جعفر البطاط، الثلاثاء، وصول تعزيزات عسكرية إلى "سجن الحوت" في ذي قار، وإلى السجن المركزي في البصرة.

وقال البطاط في بيان  إن "تعزيزات من 500 مقاتل من أبطال الشرطة الاتحادية وصلت إلى سجن الحوت في ذي قار"، مبيناً أن " 150 مقاتلاً (من الشرطة الاتحادية) وصلوا إلى السجن المركزي في البصرة".

وأضاف البطاط، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات الأمنية لحماية السجون، ولتعزيز القوة الماسكة للسجنين وتأمين محيطهما".

وكان وزير العدل فاروق الشواني أكد، أمس الأول الأحد (1 كانون الأول 2019)، أن عشائر الناصرية ساهمت في حماية سجن الناصرية المركزي (سجن الحوت) إلى جانب القوات الأمنية

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