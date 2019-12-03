الحشد يدمر نفقا لداعش الارهابي ويعثر على قنابر هاون غرب الموصل

اعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تدمير نفقا لداعش وعثرت على مخبأ لقنابر الهاون غرب قضاء تلعفر.

وذكر بيان للهيئة، ان "قوة مشتركة من اللواء 53 بالحشد الشعبي وهندسة عمليات قاطع نينوى للحشد الشعبي دمرت نفقا لداعش في قرية البخور غرب تلعفر غرب الموصل".

وأضاف ان "القوة عثرت على العشرات من قنابر الهاون عيار 64 ملم و120 ملم في ذات المنطقة".يذكر ان القوات الأمنية والحشد الشعبي حررا قضاء تلعفر في شهر آب عام 2017 من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.