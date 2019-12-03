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وزارة النفط تنعى الخبير فاضل الجلبي


نعى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، اليوم الثلاثاء، فقيد العراق والقطاع النفطي والاقتصادي الخبير النفطي والعالم المغفور له د. فاضل الجلبي، الذي وافاه الأجل خارج العراق بعد رحلة غنية طويلة من العطاء الثر والإبداع والمعرفة والدراسات والبحوث والمحاضرات والمؤلفات التخصصية في المجال النفطي والاقتصادي.

وقال الغضبان، في بيان، إن د. فاضل الجلبي كان يمثل ثروة وطنية مهمة على مدى العقود الماضية، لأنه كان يحمل تخصصًا نادرًا في الاقتصاد النفطي، ويعد أحد الطاقات العلمية والمهنية الناشطة التي أثرت في مسيرة القطاع النفطي المحلي والعربي والعالمي، وأغنته بالمعلومات والآراء والدراسات والبحوث.

وأكد الغضبان أن الجلبي شخصية عالمية وطنية مهنية علمية وإدارية ناجحة نفخر بها جميعاً ، ترك بصمات مهمة في المواقع التي شغلها، ومنها مسؤولية إدارة الشؤون النفطية في الوزارة، ثم وكيلاً لوزارة النفط، والأمين العام المساعد لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك"، ونائب الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ومديراً تنفيذياً لمركز الدراسات للطاقة العالمية في لندن.

وأشاد وزير النفط بالسيرة المهنية والعلمية للفقيد الراحل ، الذي حظي باحترام الأوساط الاقتصادية والنفطية العالمية وجميع الجهات المهتمة بهذا الشأن.

من جهته قال المتحدث بأسم وزارة النفط عاصم جهاد ان وزير النفط وجه بإقامة حفل تأبين للفقيد الراحل وإطلاق اسمه على إحدى قاعات مركز وزارة النفط او قاعات المركز الثقافي النفطي تكريماً وتقديرًا ووفاءاً لما قدمه الراحل لبلده وللصناعة النفطية.

السيرة الذاتية للفقيد د. فاضل الجلبي:

ولد عام 1929 في مدينة الكاظمية، انتسب إلى كلية الحقوق في جامعة بغداد عام 1947 وتخرج فيها عام 1951 قبل حصوله على درجة الدكتوراه في الاقتصاد النفطي من جامعة باريس.

عين مديرا للشؤون النفطية في وزارة النفط عام 1968 ، وعين في عام 1973 وكيلاً لوزارة النفط ، وشغل منصب الأمين العام المساعد لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط في الفترة من 1976 إلى 1978.

، ثم شغل منصب نائب الأمين العام لمنظمة أوبك للفترة من 1978 إلى 1988 ، ومنصب الأمين العام بالوكالة من 1983 إلى 1988.

- شغل منصب المدير التنفيذي لمركز دراسات الطاقة العالمية، وهي مؤسسة فكرية مقرها لندن

- تقاعد عام 2011

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وزارة النفط تنعى الخبير فاضل الجلبي
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