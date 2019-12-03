البرلمان يؤجل عقد جلسته الى اشعار اخر

اعلنت الدائرة البرلمانية، الثلاثاء، عن تاجيل جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم الى اشعار اخر.

وقالت الدائرة في بيان انه "لأهمية قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية المستقلة للانتخابات، نسبت رئاسة المجلس الاستمرار بالنقاش حولهما لهذا اليوم في اللجنة القانونية".

واضافت انه "تقرر تأجيل جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم الى اشعار اخر".

يذكر ان رئاسة البرلمان قررت اول امس الاحد، رفع الجلسة الى اليوم الثلاثاء بعدما وافقت على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه وعلى مطالب نواب محافظتي ذي قار والنجف.