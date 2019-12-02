الأخبار

سرايا عاشوراء تطالب محافظ النجف ورئيس كتلة النصر بكشف هوية المعتدين على ضريح الحكيم


طالبات قيادة لواء عاشوراء الثامن، الاثنين (2 كانون الأول 2019)، محافظ النجف لؤي الياسري ورئيس كتلة النصر النيابية عدنان الزرفي بالكشف عن هوية الجهات التي تقف وراء الاعتداء على ضريح شهيد المحراب اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس سره في النجف.

وقال بيان للسرايا إن "العراق يمر بايام عصيبة وفتنة صفراء تقف ورائها حكومات إقليمية ودولية تريد زعزعة امن واستقرار البلاد ومصادرة الانتصارات العديدة التي تحققت في السنوات الأخيرة وأهمها الانتصار على عصابات داعش الظلامية".

وأضاف انه "من المؤسف جدا سقوط هذا العدد من الشباب ضحايا وهم يؤدون واجبا مقدسا الا وهو حرية التعبير عن الرأي والمطالبة بالعيش الكريم ومكافحة الفساد".

وتابع البيان ان "ماصدر من تصريحات غير مسؤولة وعارية عن الصحة من السيد محافظ النجف لؤي الياسري والنائب عدنان الزرفي تجعلنا امام تساؤلات عديدة اهمها هل هو تنصل عن المسؤولية ام انها أجندة خارجية تريد تشويه صورة الحشد الشعبي المقدس".

وأكدت سرايا عاشوراء ان "لواء عاشوراء الثامن والذي قدم مئاة الشهداء والاف الجرحى لايمكن ان يسمح ان تمتد يد مقاتليه الابطال على ابناء الشعب الذي ضحى من اجله".

وأكمل البيان: "بالوقت الذي ندين ونستنكر سقوط ضحايا أبرياء في النجف الأشرف والناصرية وبقية محافظات العراق نستنكر ايضا الاعتداء على الضريح المقدس لشهيد المحراب الخالد  ونطالب محافظ النجف والنائب عدنان الزرفي بالكشف عن هوية الجهات التي تقف وراء  الاعتداء على الضريح الطاهر".

وأشار إلى أن "قيادة لواء عاشوراء الثامن تحتفظ بحقها في الرد على هذه الادعاءات العارية عن الصحة وفد وكلنا محاميا لرفع دعوى قضائية ضد من اتهمنا دون أن يقدم الدليل كلا من محافظ النجف والنائب الزؤفي".

وكان محافظ النجف لؤي الياسري قد اتهم كذبا وزورا الجمعة 29 تشرين الثاني 2019، القوة الأمنية الخاصة بحماية مرقد شهيد المحراب اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم بفتح النار على المتظاهرين الامر الذي أدى الى وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وقال الياسري، في مداخلة هاتفية خلال برنامج (وجهة نظر) الذي يقدمه الإعلامي نبيل جاسم على شاشة (دجلة الفضائية)، ان "تظاهرات محافظة النجف تميزت منذ انطلاقها بالسلمية وقد حرصنا منذ البداية على حمايتهم من أي اعتداء وكانت اوامرنا مشددة بهذا الخصوص".

فيما نفى قائد سرايا عاشوراء، كاظم الجابري، الجمعة، اعتداء قواته على المتظاهرين في محافظة النجف، فيما اشار الى أنه سيلجأ للقضاء ضد كل من اتهمه بذلك.

وقال الجابري في حديث لبرنامج "وجهة نظر"، إن "سرايا عاشوراء تمثل الان اللواء الثامن في الحشد الشعبي، وواجب قواتها الدفاع عن المتظاهرين وليس الاعتداء عليهم".

واضاف أنه "لم يحدث أي احتكاك بين قواته وبين المتظاهرين في محافظة النجف، وهم غير مسؤولين عن اطلاق اية طلقة ضد المتظاهرين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سرايا عاشوراء تطالب محافظ النجف ورئيس كتلة النصر بكشف هوية المعتدين على ضريح الحكيم
عمليات بغداد: لا يوجد أي احتكاك مع المتظاهرين في عموم العاصمة
ادارة صفحة الشيخ جلال الدين الصغير وقنواته تصدر توضيحا مهما
طهران: شعبا العراق وسوريا هم من الحق الهزيمة بداعش بدعم من إيران وروسيا
مستشار لرئيس الجمهورية: بإمكان صالح تكليف أي شخصية لتشكيل الحكومة
مفوضية حقوق الإنسان تكشف نتائج تقرير زيارتها لمرقد شهيد المحراب
العشائر العراقية تستنكر الاعتداءات على مرقد شهيد المحراب قدس سره. وتتعهد بحماية المراقد المقدسة
انباء عن هروب صهر وزير النقل السابق كاظم فنجان بسبب شبهات الفساد
دمشق: أميركا ارتكزت على الأكاذيب ودمّرت شعوباً وحضارات منها العراق
بالصور.. الناصرية تشيع شهداء الحشد الشعبي الذين نالوا شرف الشهادة في ديالى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك