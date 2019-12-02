سرايا عاشوراء تطالب محافظ النجف ورئيس كتلة النصر بكشف هوية المعتدين على ضريح الحكيم

طالبات قيادة لواء عاشوراء الثامن، الاثنين (2 كانون الأول 2019)، محافظ النجف لؤي الياسري ورئيس كتلة النصر النيابية عدنان الزرفي بالكشف عن هوية الجهات التي تقف وراء الاعتداء على ضريح شهيد المحراب اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس سره في النجف.

وقال بيان للسرايا إن "العراق يمر بايام عصيبة وفتنة صفراء تقف ورائها حكومات إقليمية ودولية تريد زعزعة امن واستقرار البلاد ومصادرة الانتصارات العديدة التي تحققت في السنوات الأخيرة وأهمها الانتصار على عصابات داعش الظلامية".

وأضاف انه "من المؤسف جدا سقوط هذا العدد من الشباب ضحايا وهم يؤدون واجبا مقدسا الا وهو حرية التعبير عن الرأي والمطالبة بالعيش الكريم ومكافحة الفساد".

وتابع البيان ان "ماصدر من تصريحات غير مسؤولة وعارية عن الصحة من السيد محافظ النجف لؤي الياسري والنائب عدنان الزرفي تجعلنا امام تساؤلات عديدة اهمها هل هو تنصل عن المسؤولية ام انها أجندة خارجية تريد تشويه صورة الحشد الشعبي المقدس".

وأكدت سرايا عاشوراء ان "لواء عاشوراء الثامن والذي قدم مئاة الشهداء والاف الجرحى لايمكن ان يسمح ان تمتد يد مقاتليه الابطال على ابناء الشعب الذي ضحى من اجله".

وأكمل البيان: "بالوقت الذي ندين ونستنكر سقوط ضحايا أبرياء في النجف الأشرف والناصرية وبقية محافظات العراق نستنكر ايضا الاعتداء على الضريح المقدس لشهيد المحراب الخالد ونطالب محافظ النجف والنائب عدنان الزرفي بالكشف عن هوية الجهات التي تقف وراء الاعتداء على الضريح الطاهر".

وأشار إلى أن "قيادة لواء عاشوراء الثامن تحتفظ بحقها في الرد على هذه الادعاءات العارية عن الصحة وفد وكلنا محاميا لرفع دعوى قضائية ضد من اتهمنا دون أن يقدم الدليل كلا من محافظ النجف والنائب الزؤفي".

وكان محافظ النجف لؤي الياسري قد اتهم كذبا وزورا الجمعة 29 تشرين الثاني 2019، القوة الأمنية الخاصة بحماية مرقد شهيد المحراب اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم بفتح النار على المتظاهرين الامر الذي أدى الى وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وقال الياسري، في مداخلة هاتفية خلال برنامج (وجهة نظر) الذي يقدمه الإعلامي نبيل جاسم على شاشة (دجلة الفضائية)، ان "تظاهرات محافظة النجف تميزت منذ انطلاقها بالسلمية وقد حرصنا منذ البداية على حمايتهم من أي اعتداء وكانت اوامرنا مشددة بهذا الخصوص".

فيما نفى قائد سرايا عاشوراء، كاظم الجابري، الجمعة، اعتداء قواته على المتظاهرين في محافظة النجف، فيما اشار الى أنه سيلجأ للقضاء ضد كل من اتهمه بذلك.

وقال الجابري في حديث لبرنامج "وجهة نظر"، إن "سرايا عاشوراء تمثل الان اللواء الثامن في الحشد الشعبي، وواجب قواتها الدفاع عن المتظاهرين وليس الاعتداء عليهم".

واضاف أنه "لم يحدث أي احتكاك بين قواته وبين المتظاهرين في محافظة النجف، وهم غير مسؤولين عن اطلاق اية طلقة ضد المتظاهرين".