ادارة صفحة الشيخ جلال الدين الصغير وقنواته تصدر توضيحا مهما

اصدرت ادارة صفحة الشيخ جلال الدين الصغير وقنواته توضيحا مهما حول الاكاذيب والتخرصات التي انطلقت في مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك وغيرها وفيما يلي نص التوضيح :

يا أيها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

الأخوة الأعزاء والأخوات الفاضلات

السلام عليكم ورحمة الله

اعتاد رواد وسائل التواصل الاجتماعي واعتدنا معهم على ان تستهدف جيوش الخبث والكراهية الإلكترونية سماحة الشيخ بأكاذيبهم وبهتانهم وفبركاتهم، وجميعها مما يمكن الوصول الى حقيقته بسهولة، ولكثرة هذه الأكاذيب لم نتصد لتكذيبها فلهم مع هذه الأكاذيب الرخيصة في كل يوم ترويج ممول، ولكثرة هذه الأكاذيب خلال هذه الفترة ولاننا نواجه بأسئلة الكثير من المحبين والمعترضين وتخفيفا عليهم وعلينا نؤكد ان كل ما يصدر من سماحة الشيخ موجود في هذه الصفحة وفي قنواته الرسمية وموقعه الرسمي، ولا علاقة لنا باي مكان ينشر غير ما ينشر فيها، فمن أراد التأكد يمكن ان يجد ضالته هنا، ورجاءنا من جميع الاعزة حينما يجابهون بأحد هذه الاوراق الصفراء وإدراكا للحقيقة وتحصينا لمعلوماتهم ان يسائلوا أصحابها أو نقلتها بالأسئلة البديهية:

ماذا قال؟

اين نص ما قال؟

من اين نقلوه؟

متى قال؟

ونحن متأكدون انهم سرعان ما سيكتشفوا حجم ما يكذب على هذا الرجل، وأملنا ان يكملوا أسئلتهم عن سر هذه الأكاذيب؟ ومن وراءها؟

نشكر لكم تواصلكم

ادارة صفحة الشيخ جلال الدين الصغير وقنواته