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دمشق: أميركا ارتكزت على الأكاذيب ودمّرت شعوباً وحضارات منها العراق


اعتبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الاثنين، أن أميركا ارتكزت على الأكاذيب ودمّرت شعوباً وحضارات منها العراق.

ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية، عن المصدر قوله، إنه "بمناسبة الذكرى الدولية لضحايا الحرب الكيميائية نتذكر جميعاً الحروب التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية تحت ذريعة أسلحة الدمار الشامل ودمرت بسببها دولاً وشعوباً وحضارات ومنها العراق.. لتعترف في نهاية الأمر أن معلوماتها كانت خاطئة وأن حروبها ارتكزت على الأكاذيب".

وأضاف المصدر أنه "بهذه المناسبة نستذكر هيروشيما وناكازاكي وكل أسلحة الدمار الشامل التي استعملتها أمريكا قبل الجميع والتي أدت إلى كوارث إنسانية لا تمحى وكانت وما زالت وصمة عار في جبين دولة تدعي الديمقراطية والحرية وسلامة الشعوب وتدعو غيرها لعدم استخدام تلك الأسلحة"

وأوضح أنه "بهذا اليوم، نتذكر جميعا الأكاذيب نفسها التي ساقها النظام الأمريكي وبعض أنظمة الغرب من ورائه حول استعمال سورية الأسلحة الكيميائية والتي ثبت كذبها وزيفها وتلفيقها وليس آخرها ما نشر مؤخراً من تلاعب بالتقارير التي تحدثت عن مثل هذه الحوادث الكاذبة".

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دمشق: أميركا ارتكزت على الأكاذيب ودمّرت شعوباً وحضارات منها العراق
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