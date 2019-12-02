بالصور.. الناصرية تشيع شهداء الحشد الشعبي الذين نالوا شرف الشهادة في ديالى

شيع أهالي مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، شهداء الحشد الشعبي الذين نالوا شرف الشهادة أثناء تصديهم للهجوم الداعشي الغادر في محافظة ديالى ليلة امس.

وشارك في مراسيم تشييع الجثامين الطاهرة مكتب هيئة الحشد الشعبي في محافظة ذي قار وعدد كبير من شيوخ ووجهاء المحافظة.

يذكر أن ستة مقاتلين في الحشد الشعبي استشهدوا، ليلة أمس الأحد، أثناء تصديهم للهجوم الداعشي في محافظة ديالى حيث ينحدر ثلاثة من الشهداء الأبطال من مدينة الناصرية