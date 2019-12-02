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شرطة البصرة تعلن المباشرة بحملة لمطاردة "الغرباء" من المحرضين ومثيري الفتنة
وكالة انباء براثا
44
2019-12-02
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