القانونية البرلمانية تناقش قانوني انتخابات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات

ناقشت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ، ان "رئيس مجلس النواب ترأس، اليوم، بحضور نائبيه ورؤساء القوى السياسية وممثل مكتب الأمم المتحدة في العراق اجتماعَ اللجنة القانونية؛ لبحث بنود قانون انتخابات مجلس النواب العراقي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات؛ من أجل إجراء التعديلات اللازمة لعرضهما على التصويت".

وأكد الحلبوسي خلال الاجتماع على "ضرورة تشريع قانونٍ عادلٍ ينصف كلَّ الشعب العراقي، ويعيد الثقة بالعملية الانتخابية والسياسية برمتها، ويسمح لكلِّ أبناء الشعب بالوصول إلى مجلس النواب وفق نظام أعلى الأصوات".

ودعا رئيس البرلمان، اللجنة القانونية ورؤساء الكتل النيابية إلى "عقد اجتماع يوم غد الثلاثاء، لاستكمال جميع المناقشات والملاحظات حول القانون، وأخذ رأي الخبراء والفنيين على التعديلات مدار البحث".