كتلة نيابية ترد على الدهلكي: تصريحاتك رقص على جراحات محافظات الوسط والجنوب

رفض رئيس كتلة عطاء النيابية حيدر الفوادي، الاثنين، التصريحات التي اطلقها نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية النائب رعد الدهلكي، معتبرا انها رقص على جراحات محافظات الوسط والجنوب.

وقال الفوادي في بيان صحفي ، "نستغرب من طريقة الطرح ان يتم إلغاء المحاصصة عن طريق ترشيح شخصية غير شيعية لرئاسة مجلس الوزراء"، متسائلا "هل عجز الشيعة عن تقديم شخصيات كفوءة ومستقلة".

واضاف الفؤادي ان "هذه الرسالة جاءت غير موفقة وهي شعارات زائفة ولا تعالج المشاكل التي يعاني منها ابناء البلد"، مشددا على انه "مع الأسف بعض الشخصيات بدأت تستثمر الفرصة للحصول على مكاسب معينة على حساب معاناة محافظات الوسط والجنوب".

وكان نائب ئيس كتلة تحالف القوى النيابية رعد الدهلكي دعا، اليوم الاثنين، الجهات التي تدّعي رفضها للمحاصصة إلى ترشيح شخصية من مكون آخر غير الشيعي، لرئاسة الوزراء في حال أرادت تلك الجهات تطبيق شعاراتها، معتبرا تلك الخطوة رسالة حقيقية لتجاوز الطائفية.