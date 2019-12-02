الحشد يصدر بيانا بشأن هجوم "داعش" الارهابي امس ويؤكد: الحصيلة 23 شهيدا وجريحا وقتل كل القوة المهاجمة

اصدرت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، بيانا بشأن هجوم "داعش" امس، فيما اكدت ان الحصيلة بلغت 23 شهيدا وجريحا وقتل كل القوة المهاجمة

وقالت الهيئة في بيان ان "عدد من المناطق المحررة تتعرض منذ ايام لهجمات متكررة من قبل جماعات داعش الارهابية التي تحاول استغلال الوضع الامني والسياسي المتدهور في البلاد ومن اهم هذه المناطق هي محافظة ديالى التي شهدت يوم امس معركة شرسة بين الحشد الشعبي وبين الارهاب الذي يحاول اختراق المدينة واسقاطها عسكريا"، مبينة ان "هذه المعركة ادت الى استشهاد 6 من ابطال الحشد وجرح 17 اخرين من بينهم امر اللواء 20 ".

واضافت ان "المعركة كانت في منطقة امام ويس بديالى التي يحاول الإرهاب اختراقها منذ ايام من اجل كسر خاصرة ديالى واستخدمت فيها جميع انواع الاسلحة"،

مشيرة الى ان "الحشد شارك في التصدي للعدو وكان الثقل الاكبر للواء 20 من الحشد الشعبي الذي أصيب قائده احمد التميمي بجروح خطرة كما اشترك للمساندة اللواء 4 من الحشد في حين ينتمي الشهداء الى محافظات الناصرية ثلاثة شهداء والحلة شهيدان والبصرة شهيد واحد ".

وتابعت ان "العدو تكبد خسائر كبيرة في الأرواح ودمرت القوة المهاجمة بالكامل"، موضحة ان "المنطقة الان تخضع الى سيطرة تامة للحشد الشعبي".

واكدت الهيئة ان "الحشد الشعبي كان ومازال منتشرا في مناطق العمليات لحمايتها والتي اصبحت آمنة بفضل معارك التحرير"، محذرة "الجهات المختصة ان العدو بدأ بالتحرك في محافظات الموصل وصلاح الدين والانبار وديالى وكركوك ومحيط بغداد في محاولة لاعادة السيطرة على بعض القرى والمدن التي كانت مناطق نفوذ له".

وافاد مصدر امني، امس الاحد، بأن عنصرين ب‍الحشد الشعبي استشهدا واصيب ثلاثة اخرون بتعرض لـ"داعش" الارهابي اعقبه انفجار عبوة في ديالى.