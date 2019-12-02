المباشرة بفتح مقبرة جماعية لضحايا القاعدة الارهابي في صلاح الدين

اعلنت مؤسسة الشهداء، الاثنين، عن المباشرة بفتح مقبرة جماعية لضحايا تنظيم القاعدة الارهابي في صلاح الدين.

وقالت المؤسسة في بيان، انه "استمرارا لعملها في اكتشاف المقابر الجماعية لضحايا النظام البائد والقاعدة وداعش الارهابيين، باشرت مؤسسة الشهداء متمثلةً بدائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية / الفرق الفنية في مجال البحث والتحري والتنقيب، بفتح احدى المقابر التي تعود لضحايا جرائم تنظيم القاعدة الارهابي عام ٢٠٠٧ في محافظة صلاح الدين _ الاسحاقي _ قرية الكبان وبدعم وحضور اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ".

واضافت ان "هذه المقابر الجماعية تعتبر من الجرائم الكبرى التي يندى لها جبين الانسانية، اذ ترتكب بطريقة وحشية عبر دفن مجاميع من البشر في حفرة كبيرة وهم احياء او اموات".

يذكر ان تنظيم القاعدة الارهابي الذي كان يتواجد في بعض المحافظات اقدم على عمليات خطف وقتل وتفجير خلال السنوات الماضية ضد المدنيين وعناصر الاجهزة الامنية.