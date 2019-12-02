النائب القدو : : بدلاء عبد المهدي أسماء فيسبوكية غير صحيحة

اعتبر نائب عن كتلة الفتح، الاثنين، ان اغلب مايطرح من اسماء مرشحين لشغل منصب رئيس الحكومة المقبل كبدلاء عن عادل عبد المهدي هي اخبار فيسبوكية غير صحيحة، مشددا على اهمية وجود تنسيق كبير للخروج من المازق.

وقال حنين القدو في حديث صحفي إن "الوضع بحاجة الى تنسيق كبير للخروج من المأزق، ربما بوساطة اممية لجمع الاراء مابين المحتجين والقوى السياسية للخروج بصفات محددة للشخص الذي سيتصدى لمنصب رئيس الحكومة المقبلة"، مبينا ان "التشبث بالاراء والاسماء هو امر غير صحيح خاصة ان اغلب ما يطرح ليس حقيقيا بل هو مجرد اخبار فيسبوكية لا اكثر".

واضاف القدو، ان "القوى السياسية عليها تجاوز المحاصصة التي اوصلت بدورها العملية السياسية الى ما نحن عليه الان من نهايات خطيرة، بالتالي ينبغي تقديم التنازلات الان والعمل على جمع كل الاراء واتخاذ موقف موحد من اجل عبور المرحلة الحرجة الى بر الامان"، لافتا الى ان "الخطوة المقبلة هي تحديد من هي الكتلة البرلمانية الاكبر التي سترشح رئيس الوزراء المقبل".

ووافق البرلمان العراقي، أمس الاحد 1 كانون الاول 2019، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد يوم من تقديمها بشكل رسمي، وذلك في جلسة استثنائية شهدت ايضا مناقشة أحداث ذي قار والنجف.