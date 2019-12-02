الأخبار

النائب القدو : : بدلاء عبد المهدي أسماء فيسبوكية غير صحيحة


اعتبر نائب عن كتلة الفتح، الاثنين، ان اغلب مايطرح من اسماء مرشحين لشغل منصب رئيس الحكومة المقبل كبدلاء عن عادل عبد المهدي هي اخبار فيسبوكية غير صحيحة، مشددا على اهمية وجود تنسيق كبير للخروج من المازق.

وقال حنين القدو في حديث صحفي إن "الوضع بحاجة الى تنسيق كبير للخروج من المأزق، ربما بوساطة اممية لجمع الاراء مابين المحتجين والقوى السياسية للخروج بصفات محددة للشخص الذي سيتصدى لمنصب رئيس الحكومة المقبلة"، مبينا ان "التشبث بالاراء والاسماء هو امر غير صحيح خاصة ان اغلب ما يطرح ليس حقيقيا بل هو مجرد اخبار فيسبوكية لا اكثر".

واضاف القدو، ان "القوى السياسية عليها تجاوز المحاصصة التي اوصلت بدورها العملية السياسية الى ما نحن عليه الان من نهايات خطيرة، بالتالي ينبغي تقديم التنازلات الان والعمل على جمع كل الاراء واتخاذ موقف موحد من اجل عبور المرحلة الحرجة الى بر الامان"، لافتا الى ان "الخطوة المقبلة هي تحديد من هي الكتلة البرلمانية الاكبر التي سترشح رئيس الوزراء المقبل".

ووافق البرلمان العراقي، أمس الاحد 1 كانون الاول 2019، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد يوم من تقديمها بشكل رسمي، وذلك في جلسة استثنائية شهدت ايضا مناقشة أحداث ذي قار والنجف.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالاسماء.. لجنة تعويض المتضررين تعلن عن وجبة جديدة وجميعهم من الانبار
كتلة نيابية ترد على الدهلكي: تصريحاتك رقص على جراحات محافظات الوسط والجنوب
الحشد يصدر بيانا بشأن هجوم "داعش" الارهابي امس ويؤكد: الحصيلة 23 شهيدا وجريحا وقتل كل القوة المهاجمة
المباشرة بفتح مقبرة جماعية لضحايا القاعدة الارهابي في صلاح الدين
النائب القدو : : بدلاء عبد المهدي أسماء فيسبوكية غير صحيحة
تحديد موعد للتصويت على قانوني الانتخابات والمفوضية
رئيس كتلة تحالف القوى النيابية يدعو الى ترشيح شخصية "من غير المكون الشيعي" لرئاسة الوزراء
النزاهة: صـدور أمر استقدام بحق رئيس جامعة نينوى السابق
النزاهة توضح تفاصيل الحكم الصادر بحق رئيس لجنة الاستثمار بمجلس محافظة واسط
خبير قانوني يكشف عن شكل الحكومة في حال فشل رئيس الجمهورية باختيار بديل لعبد المهدي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.96
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك