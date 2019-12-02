النزاهة توضح تفاصيل الحكم الصادر بحق رئيس لجنة الاستثمار بمجلس محافظة واسط

كشفت هيئة النزاهة، الاثنين، عن صدور حكم بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على عضو مجلس محافظة واسط رئيس لجنة الاستثمار فيه.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى أن "محكمة جنح الكوت المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً بالحبس الشديد على المدان عضو مجلس محافظة واسط رئيس لجنة الاستثمار فيه لمدة ثلاث سنوات، استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

وأضافت الدائرة ان "المدان قام بمخالفة واجبات وظيفته وعقد لقاءات خارج مقر عمله ومساومة أحد المستثمرين، لغرض منحه فرصة استثمارية"، لافتة إلى "قيامه بطلب مبلغ (100،000) دولار أمريكي من أحد المستثمرين لقاء الموافقة على إنشاء محطة وقود في مدينة الكوت".