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اللواء جبار الطائي يتسلم ملف ذي قار الامني بعد حل خلية الازمة


أفاد مصدر صحفي في محافظة ذي قار، اليوم الاحد، بأن اللواء الركن جبار الطائي تسلم ادارة الملف الامني في المحافظة وذلك بعد ان تم حل خلية الازمة.

وأوضح المصدر أن الطائي تسلم ملف ذي قار الأمني، اضافة الى وظيفته كقائد لعمليات الرافدين التي مقرها قاعدة الامام علي الجوية في مدينة الناصرية مركز المحافظة.

من جانبه اكد اللواء الركن جبار الطائي، في تصريح صحافي، ان قيادة العمليات ستكون الحامي للتظاهرات في محافظة ذي قار.

يشار الى أن الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة للنظر بقضايا أحداث التظاهرات في محافظة ذي قار كانت قد اصدرت، صباح اليوم الأحد( 1 كانون الاول)، مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري رئيس خلية الازمة في المحافظة والتي شكلها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، قبل ان يسحب يده، عقب احداث عنف وقعت في المحافظة راح ضحيتها العشرات من المتظاهرين

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