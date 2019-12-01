وصول وفد كردي لعقد اجتماع أخير مع حكومة عبد المهدي وتوقيع اتفاق نهائي حول النفط والموازنة

أفاد مصدر مطلع، الاحد (1 كانون الأول 2019)، بوصول الوفد الكردي الى العاصمة بغداد من اجل التوقيع على اتفاق نهائي بشأن النفط والموازنة.

وقال المصدر إن "الوفد الكردي وصل الى بغداد هذا اليوم، من أجل التوقيع على اتفاق نهائي بشأن موضوعي النفط والموازنة".

وأضاف، أن "اعضاء الوفد هم، اوات شيخ جناب وزير المالية، وخالد شواني وزير الإقليم، ودارا رشيد وزير التخطيط، واوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وامانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء".

وكانت وسائل إعلام كردية تحدثت، في وقت سابق من اليوم، عن زيارة لوفد إقليم كردستان الى بغداد، لتوقيع اتفاق نهائي بشأن الموازنة والنفط، مشيرة الى أن "الإقليم حيث يطالب، بزيادة حصته من الموازنة المحددة بـ15% إلى 17%".

بدورها، قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، فيان صبري، في تصريح صحفي، إن "نتائج الاجتماعات الماضية كانت إيجابية، واليوم يعود الوفد لحسم هذا الملف على أمل التوصل لاتفاق صلب كونكريتي".

وأوضحت، أن "الدستور العراقي لم يتطرق إلى نسبة حصة إقليم كردستان في الموازنة بل أشار إلى توزيع عادل للثروة".

وأكدت: "حتى الآن لم تصل الموازنة إلى البرلمان وما زالت إلى مجلس الوزراء لكن إعدادها على وشك الانتهاء وبقي فقط ما يتعلق بحصة إقليم كردستان ونأمل التوصل لاتفاق ليتم إرسال الموازنة إلى البرلمان قريباً".