الحشد الشعبي: ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي ومكتسبات النصر في كركوك

أكد آمر اللواء 22 بالحشد الشعبي عبد الله عطية الشغانبي، اليوم الأحد، ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي في محافظة كركوك ومكتسبات النصر التي تحققت بدماء الشهداء.

جاء ذلك خلال ترؤس الشغانبي المؤتمر الدوري لمسؤولي أقسام اللواء 22 في الحشد الشعبي لمتابعة تطورات الأوضاع في محافظة كركوك وقاطع اللواء 22.

وأكد الشغانبي “العمل وفق السياقات المتبعة والتي تصدرها هيئة الحشد الشعبي وتوجيهات المرجعية الدينية بضرورة المحافظة على السلم الأهلي لمحافظة كركوك بالحفاظ على مكتسبات النصر الذي تحقق بدماء الشهداء الذين سطروا اروع الملاحم البطولية بالدفاع عن آخر شبر من ارض العراق الحبيب ومقدساته”