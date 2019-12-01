نائب عن الفتح : واشنطن تعمل على استغلال الوضع المتأزم في العراق لتمرير مخططاتها

أكد النائب عن تحالف الفتح، مهدي تقي، اليوم الأحد، أن سبب الأزمات التي يعيشها العراق هي الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر تقي في تصريح صحفي، أن "مجلس النواب سيناقش بعد حل أزمة التظاهرات موضوع إخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من الأراضي العراقية، كون أن واشنطن هي السبب الأول في كل ما يحدث بالبلاد".

وأضاف، أن "واشنطن تعمل على استغلال الوضع المتأزم في العراق لتمرير مخططاتها".

وفي بداية العام الحالي، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب عن تحالف الفتح، كريم المحمداوي عزم اللجنة على طرح مسودة داخل مجلس النواب لإخراج القوات الأجنبية (الأمريكية والتركية) من الأراضي العراقية.