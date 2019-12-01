التقاعد تعلن دفع رواتب جميع المتقاعدين لشهر كانون الاول

اعلنت هيأة التقاعد الوطنية، الأحد، عن دفع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لشهر كانون الاول ٢٠١٩.

وذكرت الهيأة في بيان، انه "تم دفع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لشهر كانون الاول ٢٠١٩، وبإمكان المتقاعدين حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني مراجعة منافذ الصرف لاستلام رواتبهم".

وأضافت أنه "تم دفع مكافأة نهاية الخدمة مع قائمة الراتب التقاعدي للمتقاعدين من منتسبي الجيش العراقي السابق ممن قدموا اعتراضات وقبلت اعتراضاتهم".

وأكدت الهياة، "استمرار حملتها بتحديث البيانات الخاصة بالمتقاعدين ( داخل العراق او خارجه ) او ورثتهم ممن يتقاضون الراتب التقاعدي ويتم تحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية وذلك من خلال الرابط http://pension-app.com".

وبينت أنه "بالإمكان التحديث من خلال الهواتف الذكية بالدخول إلى الرابط اعلاه من مقر سكناهم دون الحاجة للحضور الى مقر الهيأة في بغداد وفروعها في المحافظات لغرض إكمال إجراءات تحديث السجلات التقاعدية".

وأشارت الهيأة، إلى "قيامها بحملة ادامة البيانات استعدادا لإجراءت تنفيذ تعديل قانون التقاعد الذي أقر مؤخرا وشهادة الحياة السنوية التي تطبق بداية العام المقبل ٢٠٢٠ ولتحاشي توقف الراتب التقاعدي".