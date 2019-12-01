الحلبوسي: سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد

اكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاحد، انه سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد.

وقال الحلبوسي في كلمة له بالبرلمان بعد التصويت على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي انه "سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد". واضاف الحلبوسي ان "ذلك يكون بحسب المادة ٧٦ من الدستور".

يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسة استثنائية عقدت اليوم الاحد، على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، استنادا الى احكام المادة 75 من الدستور.