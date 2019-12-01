النزاهة: أمر استقدام بحق محافظ الديوانية السابق

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأحد، عن صدور أمر استقدام بحق محافظ الديوانية السابق، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات.

وقالت الدائرة في بيان، إن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة الديوانية قامت بإصدار أمر استقدام بحق المحافظ السابق لقيامه بتعيين معاون محافظ للشؤون الإدارية بالدرجة الأولى – المرحلة الأولى خلافاً للمادة (31/ سابعا/1) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21 لسنة 2008)".