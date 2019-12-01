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كتائب حزب الله تصدر بياناً بشأن مهاجمة مرقد السيد الحكيم قدس سره : مؤامرة جديدة لإحراق الوسط والجنوب


أصدرت كتائب حزب الله، الأحد (1 كانون الأول 2019) بياناً بشأن مهاجمة مرقد شهيد المحراب اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس سره ، فيما رأت أنها مؤامرة جديدة لإحراق الوسط والجنوب.

وأعربت الكتائب، في بيان، عن ادانتها واستنكارها "الاعتداء الاجرامي على مرقد محمد باقر الحكيم في مدينة النجف الاشرف، من قبل فئة ضالة منحرفة".

ورأت أن هذه الفئة "لا تمت للمتظاهرين السلميين بصلة انما هي تنتمي الى الجهات البعثية نفسها التي جاهد الحكيم ضدها وهي الاطراف التكفيرية نفسها التي اغتالته بأياديها الخبيثة واستشهد في مواجهتها" .

وأشارت الى أن "هذا الاستهداف المقصود يؤكد حقيقة باتت واضحة لأبناء شعبنا العزيز وهي أن محور الشر الصهيو اميركي السعودي بدأ مرحلة جديدة في مؤامرة احراق مدن الوسط والجنوب بواسطة مجاميع اجرامية مخربة هدفها اشعال حرب اهلية واقتتال داخلي"، لافتا الى أن "هذا ما حذرت منه المرجعية الرشيدة ودعت الجميع للتصدي له ومواجهته".

وشهدت محافظة النجف، تصعيدا في احتجاجاتها، تمثل بقطع عدد من الطرق، وحرق القنصلية الإيرانية، منذ ليل الأربعاء الماضي، تلاها محاولات لحرق مرقد شهيد المحراب اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم، ما دفع عدد من المسلحين الى اطلاق الرصاص الحي على المحتجين، دفاعا ع المرقد، ما اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، ولم تستقر الأوضاع هناك، حتى ليل يوم أمس.

وطالب محافظ النجف لؤي الياسري، أمس السبت، المفاصل الأمنية العليا في بغداد بـالتدخل الفوري لـ "إيقاف نزيف الدم" في محافظته، مشيراً إلى أن "جهات معروفة" هي من تسببت بمقتل وجرح العشرات.

وقال الياسري في بيان، إن "النجف الاشرف طيلة الـ 35 يوماً الماضية كانت امنة ومستقرة، لولا الاحداث الاخيرة التي راح ضحيتها عشرات الشهداء فضلا عن الاعداد الكبيرة من الجرحى من بعض الجهات المعروفة"، مؤكداً على ضرورة "إلقاء القبض عليهم والتحقيق بها بشكل سريع".

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