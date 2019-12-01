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الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن المفسوخة عقودهم


أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، بياناً بشأن المنتسبين المفسوخة عقودهم، الراغبين بالعودة.

وقالت مديرية الادارة المركزية في الهيئة، ببيان نود التوضيح الى الاخوة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي أن الاجراءات التي تخص عودتهم للحشد قائمة في الوقت الحالي ضمن آلية عمل منتظمة؛ لحين ارسال البيانات الى رئاسة الهيئة ورئاسة الوزراء الموقرين بعد تدقيقها اصولياً أسوةً بأجراءات العودة في القوات الامنية".

وأضافت المديرية، أنها "تعمل بصفتها جهة تنفيذية وليست تشريعية ويمكن تخصيص ممثلين من المفسوخة عقودهم تتكون من ثلاث شخصيات لمتابعة سير العمل في الادارة المركزية الى حين اكمال كافة الاجراءات"،

منوهة إلى أن "اعداد العودة ليست بالارقام السهلة والتي تتطلب جهداً لأكمالها وبالتالي نوجه الدعوة الى جميع الاخوة التريث وفسح المجال لأتمام العمل وعدم التظاهر في هذه الظروف لكونها تأخر الاجراءات".

وكان العشرات من منتسبي الحشد الشعبي، المفسوخة عقدوهم، تظاهروا قبل أيام أمام مقر الهيئة في منطقة الجادرية وسط بغداد، مطالبين بالاسراع في اعادتهم

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