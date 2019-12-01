محكمة واسط تصدر حكما باعدام احد صباط سوات بتهمة قتل متظاهرين

أفاد مصدر مطلع، الأحد (1 كانون الأول 2019)، بصدور حكم بالاعدام، بحق ضابط في قوات "سوات"، بتهمة قتل المتظاهرين في محافظة واسط.

وقال المصدر ، إن "محكمة جنايات واسط حكمت بالإعدام على الرائد طارق مالك كاظم، الضابط في قوة سوات في الكوت، وفق المادة 406 (القتل العمد) من قانون العقوبات".

وأضاف، أن المحكمة ذاتها أصدرت حكماً بـ "السجن 7 سنوات على المقدم عمر رعد امر قوة سوات، وفق المادة 340 من قانون العقوبات، وذلك في قضية قتل المتظاهرين الشهيدين مؤمل الخفاجي وحسين الكناني".

وكان القضاء العراقي أصدر قد أصدر في وقت سابق من اليوم أمر قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري.

وقال بيان لإعلام القضاء إن "الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة لنظر قضايا أحداث التظاهرات في ذي قار، أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري".

وأضاف، أن "الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة".