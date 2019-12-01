إحالة ثلاثة مسافرين باكستانيين للقضاء بحوزتهم سمة مغادرة مزورة في مطار النجف

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، إحالة ثلاثة مسافرين باكستانيي الجنسية، إلى القضاء، بحوزتهم سمة مغادرة مزورة في مطار النجف .

وقالت الهيئة، في بيان إن "ثلاثة مسافرين باكستانيين احيلوا إلى القضاء، بعدما كان بحوزتهم سمة مغادرة مزورة في منفذ مطار النجف، يرومون السفر الى دولة باكستان على متن الخطوط الجوية العراقية".

وأضافت أنه "تم إحالتهم الى مركز شرطة مطار النجف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".