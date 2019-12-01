وزير العدل: العشائر ساهمت في حماية سجن الناصرية المركزي

أكد وزير العدل فاروق الشواني، الأحد، أن عشائر الناصرية ساهمت في حماية سجن الناصرية المركزي إلى جانب القوات الأمنية، مثمنا دور العشائر البطولي دعما للامن المجتمعي.

وقال الشواني في بيان إن "العشائر العراقية الاصيلة اثبتت عبر التأريخ مواقفها الوطنية وعمق تلاحمها وتمسكها بتراب الوطن وسعيها لانفاذ احكام القضاء بحق النزلاء المحكومين ممن تسببوا بانتهاك القانون وحرمة الدم العراقي".

واشار إلى انه "ليس بجديد على العشائر العراقية واهالي ذي قار وقفتهم هذه، لانهم ابناء ثورة العشرين الخالدة، واليوم يجددون العهد للعراق والثبات على المبادئ، ويساندون القوات الأمنية في حماية سجن الناصرية المركزي".

من جانبه، لفت مدير سجن الناصرية المركزي حسين أبنية، بحسب البيان، ان "شيوخ عشائر محافظة ذي قار وابنائها توافدوا الى سجن الناصرية المركزي واعلنوا بمواقفهم وهتافاتهم دعمهم ومساندتهم للاجهزة الامنية وادارة السجن"، مبينا ان "احدى الهتافات تضمنت مقولة (الطارش گل لداعش ما ننطيكم سجن الحوت)".