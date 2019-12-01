احصائية الحرائق التي قام بها المخربون من جماعة الجوكر في بغداد والمحافظات خلال الشهرين الماضيين

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، عن احصائية الحرائق التي اندلعت والتي قام بها المخربون والمجرمون في بغداد والمحافظات خلال الشهرين الماضيين، مبينة ان مجموع الحرائق بلغت ٢٦٧ حادثا.

وقالت المديرية في بيان ان "الموقف الاحصائي لحرائق التظاهرات في بغداد والمحافظات من يوم الاول من تشرين الاول الماضي ولغاية الـ30 من تشرين الثاني، بلغت ٢٦٧ حادثا".

واضافت ان "بغداد/ الكرخ ١٠ حوادث، وبغداد/ الرصافة ٩٧ حادثا"، مبينة ان "النجف ١٢ حادثا وميسان ١٥ حادثا، والديوانية ١٨ حادثا وذي قار ٣٦ حادثا".

وتابعت ان "واسط ١٧ حادثا، والبصرة ١٣ حادثا وبابل ١٣ حادثا، وديالى حادث واحد، وكربلاء ٢٢ حادثا، والمثنى ١٣ حادثا".