الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع وسط كرفان قرب مرقد شهيد المحراب محمد باقر الحكيم قدس سره

افاد مصدر امني ان متظاهرين مخربين من جماعة الجوكر الامريكي اضرمت النيران في كرفان قرب مرقد شهيد المحراب اية الله العظمى محمد باقر الحكيم قدس سره وتم اخماد الحريق بعد مجيء فرق الدفاع المدني

واوضح المصدر ان احد المخربين قام بالقاء زجاجة حارقة التي تسمى بالمولوتوف على كرفان تابع

في الدفاع المدني، السبت، باخماد حريق اندلع وسط كرفان قرب مرقد الحكيم وسط النجف لمحطة الكهرباء المجاورة لمرقد السيد الحكيم"، وتم اخماد الحريق مشيراً الى أنه "لا يوجد اضرار جسيمة فقط مادية داخل الكرفان الذي هو مخصص لحراس".

وكان محافظ النجف لؤي الياسري طالب، اليوم السبت، المفاصل الامنية العليا ب‍بغداد للتدخل الفوري لإيقاف نزيف الدم في المحافظة.

وكانت وكالة انباء براثا نشرت فيديو يبين محاولة مجموعة من المخربين التابعين للجوكر الامريكي برمي قنينة حارقة على احد ابواب مرقد شهيد المحراب اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس سره