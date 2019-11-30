محافظ النجف يطالب الحكومة الاتحادية بالتدخل الفوري لإيقاف نزيف الدم بالمحافظة

طالب محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، المفاصل الامنية العليا ببغداد للتدخل الفوري لإيقاف نزيف الدم في المحافظة.

وقال الياسري في بيان "نطالب الحكومة الاتحادية بكل مفاصلها الأمنية العليا للتدخل الفوري لايقاف نزيف الدم في النجف الاشرف، والتحقيق بالاحداث الجارية ومحاسبة المقصرين وفق القانون واحالتهم للقضاء العراقي المحترم بشكل فوري وعاجل لينالوا جزاءهم العادل".

وأكد الياسري، أن "النجف الاشرف طيلة الـ ٣٥ يوم الماضية كانت امنة ومستقرة ولولا الاحداث الاخيرة التي راح ضحيتها عشرات الشهداء فضلا عن الاعداد الكبيرة من الجرحى من بعض الجهات المعروفة ويجب إلقاء القبض عليهم والتحقيق بها بشكل سريع".

وأشار الياسري الى أن "القوات الامنية في المحافظة لغاية اللحظة تحاول السيطرة والتهدئة وبحهود جميع الشرائح المجتمع النجفي الكرام".