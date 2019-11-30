شرطة ذي قار: اعتقال عدد من المندسين المخربين واحالتهم للجهات التحقيقية

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، السبت، اعتقال مندسين حاولوا اثارة الشغب بصفوف المتظاهرين، واحالتهم الى الجهات التحقيقية.

وقالت القيادة في بيان، إن “ القوات الأمنية الخاصة بمتابعة المندسين والمغرضين القت القبض على عدد من المتهمين “، مشيرة أن “المتهمين يحاولون خلق فجوة بيننا وبين المتظاهرين وبث الافكار المتطرفة واستخدام الاسلحة لقتل واصابة القوات الامنية والمتظاهرين لزعزعت الوضع الامني واثارة الفتن في عموم المحافظة”.

وأَضافت، أن القوات الأمنية “ضبطت الهواتف المستخدمة لتواصلهم وتفيذ مخططاتهم والتي تم ارشفة محتواها بمحضر ضبط اصولي و احالتهم الى الجهات التحقيقية لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم ومتابعة اعوانهم”