مكتب رئيس الوزراء: استقالة عبد المهدي ستصل البرلمان قبل انعقاد جلسة الغد

أكد المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، السبت، أن استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ستصل مجلس النواب قبل انعقاد جلسة يوم غد الأحد.

وقال الحديثي قي تصريح صحفي ، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اطلع مجلس الوزراء خلال الجلسة الاستثنائية المنعقدة اليوم على الطلب الرسمي حول الاستقالة من الحكومة” لافتا إلى إن “عبد المهدي ابلغ المجلس بان الطلب سيقدمه لمجلس النواب للتصويت عليه خلال جلسة يوم غد الأحد”.

وأضاف أن “عبد المهدي ملتزم بتقديم الطلب لمجلس النواب قبل انعقاد جلسة مجلس النواب ليوم غد الأحد”، مبينا أن “وصول طلب الاستقالة لرئاسة مجلس النواب جانب إجرائي وفني”.

يذكر أن مصادر برلمانية قد أعلنت عن وصول طلب استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لرئاسة مجلس النواب للتصويت عليها عبر جلسة غد الأحد