شهود عيان من البدور: اعتقال 5 مجرمين بحوزتهم 13 رمانة يحاولون الدخول الى الناصرية

قال شهود عيان من افراد عشيرة البدور بناحية البطحاء غربي محافظة ذي قار، اليوم السبت، أن أفرادا من عشيرتهم اعتقلوا مجرمين حاول الوصول إلى الناصرية.

وذكر الشهود أن " قوة من عشيرة البدور التي يتبعون لها القت القبض على خمسة مجرمين أحدهم من العاصمة بغداد والآخرين من محافظة ديالى بحوزتهم (13 رمانة يدوية)".

وأضاف الشهود، أن " المجموعة حاولت الدخول للناصرية عن طريق سلك طريق ترابي بسيارة (كيا كانتر) رقمها ذي قار".