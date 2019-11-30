السلطات الايرانية تتهم احد مساعدي رئيس كتلة النصر عدنان الزرفي بحرق القنصلية الايرانية في النجف الاشرف

اتهمت السلطات الايرانية رسميا احد مساعدي رئيس كتلة النصر البرلمانية عدنان الزرفي بحرق القنصلية الايرانية في النجف الاشرف

وقال مصدر صحفي ان اتهمت سياسيا عراقيا نجفيا ضمن الكتلة البرلمانية التابعة لكتلة النصر التي يرأسها رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي بالوقوف وراء حرق قنصليتها بالنجف،

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا" عن مصدر وصفته بالموثوق أن من قاد عملية حرق القنصلية الإيرانية بالنجف هو شخص يدعى "أحمد شربة" وعدد من مؤيديه.

وقال المصدر إن شربة شخصية مقربة لمحافظ النجف السابق ورئيس كتلة النصر البرلمانية عدنان الزرفي