متظاهرون مخربون يمنعون خبراء المتفجرات بالحجارة والزجاجات الحارقة من تفكيك المتفجرات في مبنى محافظة ذي قار

افاد مصدر امني في محافظة ذي قار قبل قليل ان متظاهرين مخربين قاموا بمنع خبراء المتفجرات من تفكيك المتفجرات التي وضعت في مبنى محافظة ذي قار من خلال رميهم بالحجارة والزجاجات الحارقة .

واوضح المصدر في حديث لوكالة انباء براثا أن "بعض المتظاهرين المخربين والمشاغبين قاموا بمنع خبراء المتفجرات برميهم بالحجارة والقناني الحارقة والكرات الحديدية (الصجم)

وتابع المصدر ان قواتنا تعرضت لإطلاق نار ايضا، مما ادى الى اصابة احد كبار ضباطنا بجروح مما اضطر القوة الى التراجع لعدم التصادم مع المتظاهرين".