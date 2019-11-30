محلل سياسي بلجيكي: الفوضى في العراق لها جذور في الاحتلال الأمريكي

اكد المحلل السياسي البلجيكي ايليا ماجنر، إن الاضطرابات الأخيرة بشأن المطالب الاقتصادية الشعبية التي أدت إلى الفوضى في العراق لها جذور في الاحتلال الأمريكي وتدخل حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة ، مضيفًا أن المملكة السعودية تكره رؤية أي حكومة في بغداد قريبة من إيران.

ونقلت قناة (برس تي في) في مقابلة عن ماجنر قوله إن ” السعوديين لا يريدون أن يروا عراقيين قريبين من إيران ، ولا يريدون أن يروا عراقيين يدعمون إيران.

وأضاف إن “السعوديين يرغبون في رؤية نظام حكم في العراق معادٍ جداً لإيران ومستعد لأي شيء ترغب به امريكا وهم مستعدون لدفع اي كمية من الاموال في سبيل تحقيق هذا الهدف “.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون ، مثل السعودية وإسرائيل ، لديهم خطط لاستغلال موارد العراق النفطية ، قال ماغنير إنهم يعتزمون المضي قدماً في تحقيق هذا الهدف من خلال زعزعة استقرار العراق”.

واضاف أن ” الامريكيين يقومون بعملية الدعم من خلال استخدام أشخاص مدربين تدريباً عالياً على التلاعب بالمتظاهرين وتوجيههم إلى ما يريدون لأن عراقاً غير مستقر ولبنان وسوريا غير مستقرين يدخلان في خطة الأميركيين لإفساد منطقة مستقرة ، خصوصا عندما تعتبر هذه الدول حلفاء إيران في المنطقة